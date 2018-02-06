Адвокати Трампа не радять йому йти на допит до спецпрокурора Мюллера

Президент США заявляв, що хотів би дати свідчення спецпрокурору щодо РФ. Однак адвокати Трампа побоюються, що його можуть звинуватити в брехні, оскільки в минулому він робив суперечливі заяви.

Адвокати президента США Дональда Трампа закликали главу держави відмовитися давати свідчення спецпрокурору щодо Росії Роберту Мюллеру в рамках розслідування можливих зв'язків передвиборних радників Трампа з РФ.

Про це у понеділок, 5 лютого, повідомила американська газета The New York Times з посиланням на поінформовані джерела, пише DW.

Сам Трамп неодноразово говорив, що хотів би поговорити з Мюллером про проведене ним розслідування. "Насправді я хочу цього", - сказав президент журналістам у Білому домі в січні, але при цьому додав, що буде діяти з урахуванням думки своїх адвокатів.

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Трамп навіть висловлював готовність дати свідчення під присягою. Тим часом допит, який планує провести Мюллер, не вимагає від президента присяги, хоча в США надання неправдивих свідчень федеральним слідчим є злочином.

За словами чотирьох співрозмовників The New York Times, адвокати президента побоюються, що Трампа можуть звинуватити в наданні неправдивих свідчень слідству, оскільки в минулому він робив суперечливі заяви. Відповідно до джерел, адвокати і деякі радники хотіли б відхилити запит Мюллера про допит Трампа, посилаючись на те, що низка питань, які розслідує спецпрокурор, не входить в його юридичну компетенцію.

Водночас відмова від зустрічі зі спецпрокурором може привести до того, що Мюллер направить Трампу повістку для надання свідчень перед великим журі, і президент буде втягнутим в судову справу, рішення за якою буде ухвалювати Верховний суд США.

Відмова Трампа від допиту може також викликати звинувачення в тому, що він приховує інформацію від громадськості. Це може негативно позначитися на позиціях республіканців.