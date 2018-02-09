"Гра престолів": в мережі з'явились кадри зі зйомок фінального сезону (фото)
16:20, 09 лютого 2018Світ
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Тепер з'явилися світлини, де Кіт Харінгтон (Джон Сноу) та Лена Хіді (Серсея Ланістер) у замку на території Хорватії активно знімають важливі сцени.
Останній сезон "Гри престолів" вийде вже у 2019 / скриншот
У мережі опублікували перші кадри зі знімального процесу 8-го сезону "Гри престолів", на яких засвітились ключові актори саги.
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Поки фанати очікують з нетерпінням на останній сезон, то у мережі все більшає таємних кадрів зі зйомок. Тепер з'явилися світлини, де Кіт Харінгтон (Джон Сноу) та Лена Хіді (Серсея Ланістер) у замку на території Хорватії активно знімають важливі сцени.
Фани не могли не помітити і традиційні перерви, на яких Кіт з сигаретою та кавою насолоджується пейзажами. Відзначимо, що останній сезон "Гри престолів" вийде вже у 2019.
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