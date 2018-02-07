Творці "Гри престолів" знімуть серію фільмів по всесвіту "Зоряних воєн"

Вони пообіцяли почати роботу в новому проекті після того, як завершиться останній сезон "Гри престолів".

Режисер Девід Беніофф та сценарист Деніел Бретт Уайс, відомі по роботі над серіалом "Гра престолів", почнуть зйомки серії фільмів по всесвіту "Зоряних воєн".

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті StarWars.

У повідомленні вказується, що фільми не пов'язані ні з попередніми серіалами по всесвіту "Зоряних воєн", ні з останньої трилогією, роботу над якою веде режисер Райан Джонсон.

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Вони пообіцяли почати роботу в новому проекті після того, як завершиться останній сезон "Гри престолів".

"Для нас велика честь отримати таку можливість, ми трохи стурбовані відповідальністю, але дуже раді почати роботу, як тільки останній сезон "Ігри престолів" буде завершено", - заявили Беніофф та Уайс.

"Девід і Ден - одні з кращих сценаристів на сьогодні. Їх поєднання багатосторонніх героїв, глибини сюжету і багатства міфології відкриє нові перспективи і підштовхне "Зоряні війни" до неймовірно захоплюючим шляхів розвитку", - зазначив президент кінокомпанії Lucasfilm Кетлін Кеннеді.

Дати виходу нових фільмів по всесвіту "Зоряних воєн" не називаються.