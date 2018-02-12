Катастрофа Ан-148 у Підмосков'ї: на борту літака перебували два іноземця

В січні 2018 року борт пройшов форму C-check, в ході якої були ретельно перевірені, зокрема, агрегати двигуна, планера і крила.

ГУ МНС по Оренбурзькій області опублікувало уточнений список пасажирів і членів екіпажу літака Ан-148, що розбився в Підмосков'ї, згідно з яким на борту знаходилися два іноземних громадянина – швейцарець і азербайджанець.

Як передає ТАСС, в прес-службі "Саратовских авіаліній" повідомили, що літак в день трагедії встиг зробити кілька рейсів (яких саме - не уточнюється). Відзначається також, що в січні 2018 року борт пройшов форму C-check, в ході якої були ретельно перевірені, зокрема, агрегати двигуна, планера і крила.

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Заступник транспортного прокурора Саратовської області Станіслав Прохоров розповів, що двоє техніків, які проводили оперативне обслуговування літака Ан-148 перед вильотом, перебували на борту у момент катастрофи.

"Останній раз літак оглядали в порядку оперативного технічного обслуговування ті техніки, які перебували на борту у момент катастрофи. Зауважень до стану повітряного судна у них не було. На жаль, у них вже нічого не запитаєш", - сказав Прохоров.

Слідчі вже встановили точку дотику з землею літака Ан-148. Глава СК Олександр Бастрикін доручив підлеглим у максимально стислі терміни провести необхідні генетичні та експертні дослідження, щоб родичі незабаром могли отримати тіла загиблих.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 11 лютого, в Підмосков'ї розбився пасажирський літак Ан-148 авіакомпанії «Саратовські авіалінії». На борту літака, що виконував рейс з Москви в Орськ, перебувала 71 особа (65 пасажирів, у тому числі троє дітей, і шість членів екіпажу). В результаті авіакатастрофи ніхто не вижив. У МЗС України повідомили, що громадян України не було на борту Ан-148.