Вайнштейн погрожував зламати колінні чашечки Сальмі Хайєк за відмову від сексу

Сальма додала, що хтивий продюсер навіть погрожував вбити її, вимагав, щоб вона виконувала у фільмі сексуальну сцену з жінкою на вулиці.

Голлівудська актриса Сальма Хайєк відкрила нові шокуючі подробиці про те, як Харві Вайнштейн її сексуально домагався.

На подкасті Опри Вінфрі SuperSoul Conversations, який проходив у Нью-Йорку, актриса заявила, що Вайнштейн погрожував зламати їй колінні чашечки за відмову від його домагань, пише ТСН.

"Я збираюся зламати колінні чашечки цій су*ці", - Хайєк дослівно передала слова Харві, які він адресував їй через режисера фільму "Фріда" Джулі Теймор.

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Після заяви, яку було опубліковано минулого року у виданні The New York Times, Сальма додала, що хтивий продюсер навіть погрожував вбити її, вимагав, щоб вона виконувала у фільмі сексуальну сцену з жінкою на вулиці.

Вайнштейн також шантажував зірку відмовою запускати фільм "Фріда" у кінопрокат, якщо вона не переспить з ним.

Харві Вайнштейн спростовує всі попередні звинувачення Сальми з приводу сексуальних домагань.