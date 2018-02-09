Вайнштейн погрожував зламати колінні чашечки Сальмі Хайєк за відмову від сексу
Голлівудська актриса Сальма Хайєк відкрила нові шокуючі подробиці про те, як Харві Вайнштейн її сексуально домагався.
На подкасті Опри Вінфрі SuperSoul Conversations, який проходив у Нью-Йорку, актриса заявила, що Вайнштейн погрожував зламати їй колінні чашечки за відмову від його домагань, пише ТСН.
"Я збираюся зламати колінні чашечки цій су*ці", - Хайєк дослівно передала слова Харві, які він адресував їй через режисера фільму "Фріда" Джулі Теймор.
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Після заяви, яку було опубліковано минулого року у виданні The New York Times, Сальма додала, що хтивий продюсер навіть погрожував вбити її, вимагав, щоб вона виконувала у фільмі сексуальну сцену з жінкою на вулиці.
Вайнштейн також шантажував зірку відмовою запускати фільм "Фріда" у кінопрокат, якщо вона не переспить з ним.
Харві Вайнштейн спростовує всі попередні звинувачення Сальми з приводу сексуальних домагань.