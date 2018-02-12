США готові до переговорів з КНДР

Санкції з КНДР не будуть зняті, поки вона не почне відмовлятися від ядерної і ракетної програм.

Віце-президент США Майкл Пенс заявив, що США готові провести переговори з КНДР.

Про це повідомляє The Washington Post. "Кампанія з надання максимального тиску продовжиться і буде більш інтенсивною. Але якщо хочете поговорити, ми будемо говорити", - сказав Пенс.

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На запитання, які кроки потрібно зробити Кореї, щоб з неї почали знімати санкції, Пенс відповів: "Не знаю. Тому і потрібні переговори". Але він зазначив, що тиск не буде послаблюватися, поки КНДР не почне відмовлятися від ядерної і ракетної програм.

Раніше повідомлялося, що США залишаються "в зоні холоду" у відносинах з КНДР.