США готові до переговорів з КНДР
09:34, 12 лютого 2018Світ
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Санкції з КНДР не будуть зняті, поки вона не почне відмовлятися від ядерної і ракетної програм.
Майк Пенс / REUTERS
Віце-президент США Майкл Пенс заявив, що США готові провести переговори з КНДР.
Про це повідомляє The Washington Post. "Кампанія з надання максимального тиску продовжиться і буде більш інтенсивною. Але якщо хочете поговорити, ми будемо говорити", - сказав Пенс.
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На запитання, які кроки потрібно зробити Кореї, щоб з неї почали знімати санкції, Пенс відповів: "Не знаю. Тому і потрібні переговори". Але він зазначив, що тиск не буде послаблюватися, поки КНДР не почне відмовлятися від ядерної і ракетної програм.
Раніше повідомлялося, що США залишаються "в зоні холоду" у відносинах з КНДР.
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