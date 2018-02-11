США залишаються "в зоні холоду" у відносинах з КНДР – Associated Press

Віце-президент США вважає, що Пхеньян своєї "пропагандою" має намір затьмарити свято Олімпіади.

Спроби віце-президента США Майка Пенса демонструвати холодність у спілкуванні з делегацією КНДР не принесли бажаного результату.

Про це пише американське агентство The Associated Press, передає Радіо Свобода. Наголошується, що ці спроби померкли в тіні спільної ходи спортсменів КНДР і Південної Кореї на олімпійському стадіоні під одним прапором із зображенням корейського півострова.

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Незважаючи на схильність керівництва Південної Кореї сприятливо ставитися до потепління у відносинах з Північною Кореєю, віце-президент США заявив 10 лютого, що "немає просвіту" у відносинах з Пхеньяном. Каменем спотикання залишається північнокорейська ракетно-ядерна програма. Пенс заявив про це журналістам на борту свого літака після вильоту з Сеула в Вашингтон.

Віце-президент США постарався переконати союзників, що Пхеньян своєї "пропагандою" має намір затьмарити свято Олімпіади. Але виявилося, що північні корейці були зустрінуті південнокорейським лідером з розпростертими обіймами, і Мун Джэ Ін назвав головну спортивну подію сезону "мирними Олімпійськими іграми".

Associated Press зазначає, що єдиною державою, що залишился в зоні холоду, виявилися США. Це стало особливо помітно після того, як Північна Корея, представлена сестрою диктатора, вручила президенту Південної Кореї запрошення свого брата відвідати КНДР. Пхеньян проявив "дипломатичну відкритість", яку не бажає розділити адміністрація Трампа, наголошується в публікації американського агентства Associated Press.