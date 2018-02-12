"Саратовські авіалінії" розповіли про стан Ан-148 перед вильотом

Авіакомпанія також тимчасово призупинила експлуатацію Ан-148. Всього в повітряному парку "Саратовских авіаліній" шість таких літаків.

Літак Ан-148 перед вильотом в Орськ пройшов необхідну перевірку, заявила прес-служба авіакомпанії "Саратовські авіалінії".

"Перед кожним вильотом на рейс літак проходить форму оперативного обслуговування, перед вильотом рейсу 6В-703 Москва-Орськ 11 лютого 2018 року також була проведена форма техобслуговування, яка не виявила відхилень на повітряному судні", — відзначили в компанії, пише РИА Новости.

Підкреслюється, що "Саратовські авіалінії" готові на першу вимогу надавати всі необхідні документи слідчим, щоб "дізнатися про справжні причини аварії літака".

Авіакомпанія також тимчасово призупинила експлуатацію Ан-148. Всього в повітряному парку "Саратовских авіаліній" шість таких літаків.

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Літак Ан-148 "Саратовских авіаліній" Москва — Орськ розбився в неділю через кілька хвилин після зльоту з Домодєдово, на борту перебували 65 пасажирів і шість членів екіпажу. Всі вони загинули.

Влада Саратовської, Оренбурзької і Ленінградської областей виплатять сім'ям загиблих по мільйону рублів. Мер столиці Сергій Собянін заявив, що столична влада допоможе рідним москвичів, що загинули у катастрофі.

Пошуково-рятувальна операція завершилася вночі. У районі катастрофи знайшли два чорні скриньки, вони у задовільному стані. Ще кілька днів на місці будуть працювати слідчі та експерти.