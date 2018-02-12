У Росії припинили пошукову операцію на місці падіння літака Ан-148 (фото, відео)

Момент катастрофи зняли камери стеження – на запису можна побачити яскравий спалах на тлі сірого неба.

Російські рятувальники припинили пошукову операцію на місці падіння літака Ан-148, внаслідок якого загинули всі пасажири і члени екіпажу.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, на місці катастрофи лишилися слідчі, які намагаються з’ясувати причину трагедії. Момент катастрофи зняли камери стеження – на запису можна побачити яскравий спалах на тлі сірого неба.

Першими на місці катастрофи опинилися випадкові свідки, які припустили, що літак поштовий. Однак після прибуття рятувальників стало зрозуміло, що це літак пасажирський.

Спочатку з’явилася інформація про зіткнення із поштовим гелікоптером, однак потім з’ясувалося, що у «Пошти Росії» немає гвинтокрилів.

Також було повідомлено, що пілот встиг доповісти про технічні проблеми, але підтвердження жодної версії катастрофи поки немає.