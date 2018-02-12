У Держдепі проведуть обов'язковий тренінг по боротьбі з домаганнями

Співробітники Держдепу пройдуть обов'язковий відповідний тренінг до 1 червня.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що співробітники департаменту мають втрутитися, якщо вони стануть свідками сексуального домагання.

Це він зробив на наступний день після того, як президент США Дональд Трамп висловив співчуття звинуваченим у харасменті і не отримавшим справедливого ставлення. Про це повідомляє Reuters.

Тіллерсон додав, що співробітники Держдепу пройдуть обов'язковий відповідний тренінг до 1 червня. Це заяву він зробив, виступаючи перед 150 співробітниками посольства США в Каїрі.

Читайте такожСоратниця Обами може купити замішану у секс-скандалах студію Вайнштейна

Візит держсекретаря в єгипетську столицю ознаменував початок туру по Близькому Сходу. Зокрема, він відвідає Кувейт, Ліван, Йорданію, Туреччину та Румунію.

Раніше повідомлялося, що член законодавчих зборів штату Каліфорнія Христина Гарсія заперечує всі звинувачення в сексуальних домаганнях.