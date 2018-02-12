У РФ вимагають від Путіна відзвітувати про масове знищення російських найманців у Сирії

21:26, 12 лютого 2018
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Ілюстрація REUTERS

Кандидат у президенти Росії Григорій Явлінський вимагає від чинного глави російської держави Володимира Путіна відзвітувати про масову загибель росіян у Сирії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, за заявою прес-служби партії, всі світові ЗМІ та численні джерела в соціальних мережах останніми днями повідомляють про безліч загиблих російських громадян, які воюють у Сирії, внаслідок бойового зіткнення з силами сирійської опозиції за підтримки американської авіації та артилерії.

«Тим часом, з боку російських офіційних осіб надходять суперечливі коментарі, - від заперечення того, що сталося - до цинічних тверджень, що держава не несе відповідальності за долю громадян, які служать за контрактом у приватних військових компаніях», - йдеться в повідомленні.

На думку партії, «ці заяви є особливо цинічними у світлі того факту, що, за численними повідомленнями ЗМІ, не спростованими офіційними особами, бійці ПВК «Вагнер» проходять тренування на території баз Збройних сил РФ, отримують військові нагороди в Кремлі і є по суті спецпідрозділами російського військового відомства».

«Це при тому, що найманство і приватні військові компанії в Росії законодавчо заборонені», - наголосив лідер «Яблока» Григорій Явлінський.

За його словами, в ООН заявляють, що за перший тиждень лютого в Сирії загинуло до тисячі людей, у тому числі - від ударів російської авіації кілька сотень мирних жителів. З цього приводу з боку керівництва країни немає жодних коментарів.

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«Відсутність з боку керівництва Росії чіткого визнання або офіційного спростування факту загибелі озброєних російських громадян, які воюють у Сирії, - «бійців приватних військових компаній» є, з нашої точки зору, абсолютно неприйнятним», - вважає Явлінський.

Він вважає, що заяви про непричетність держави до діяльності приватних військових структур нагадують про те, як російська влада знімали з себе відповідальність за загибель російських військових, відправлених на війну в Чечні і на Донбас.

«Звертаюся до президента Росії Володимира Путіна з вимогою прояснити ситуацію. Упевнений, що така подія має обговорюватися публічно і відкрито. Якщо масова загибель російських громадян мала місце, то відповідні посадові особи, включаючи головнокомандувача Збройних Сил РФ, зобов'язані оголосити про це країні і визначити, хто несе за це відповідальність», - сказав лідер «Яблока».

Явлінський також вимагає пояснити, чому взагалі російські громадяни беруть участь у наземних військових операціях в Сирії, незважаючи на заяви президента і міністра оборони про виведення російських збройних формувань з цієї країни і про те, що громадянська війна в Сирії закінчилася.

На його думку, у зв'язку з інформацією, що надходить, необхідний публічний звіт Путіна про дії російських військових у Сирії на цей час, про кількість загиблих російських громадян, незалежно від того, в якому формальному статусі вони несли службу.

Як повідомлялося, внаслідок авіаудару міжнародної коаліції на чолі з США у Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців російської приватної військової компанії «Вагнер». За наявними даними кількість убитих бійців російської приватної військової компанії «Вагнер» перевищила 200 осіб.

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Новина в сюжеті: Масове знищення російських найманців в Сирії
Теги: #ПВК Вагнера#знищені росіяни у Сирії