Путін захворів: журналіст розповів про стан здоров'я президента РФ

Відзначається, що Путін створив фізичну форму як свій бренд.

Стан здоров'я президента РФ Владимира Путіна, яка погіршився, може змінити симпатію росіян.

Про це повідомляє кореспондент Independent Олівер Керролл. Відзначається, що нещодавно, вперше за багато років Володимир Путін скасував кілька публічних виступів через хворобу. Тим самим він викликав спекуляції про "довговічність лідера".

Журналіст звернув увагу, що під час свого останнього публічного виступу президент РФ показав явні ознаки хвороби. Його голос був слабким і він постійно кашляв. Також представники преси помітили, що Путіну було важко промовляти публічні промови, він робив помилки і не виглядав зосередженим.

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"З того дня, як він замінив хворого Бориса Єльцина, Путін створив фізичну форму як свій бренд. Від оголених торсів до крижаних занурень, дзюдо, плавання і т. п., він заявив про недоторканність процесу старіння. Російський народ, втомлений бачити своїх лідерів на порозі смерті, в значній мірі в захваті від цього. Але тепер президентові 65 років, і будь-який період, витрачений на відпустку через хворобу, може змінити симпатію народу", - каже журналіст.

Наголошується, що це не перший випадок, коли здоров'я Путіна є предметом тривалих дискусій.

Джерела повідомляють, що існували сумніви в тому, що президент Росії зробить свою четверту президентську кампанію.

"Неясно, як гіперперсоналізована політична система Путіна може пережити будь-яку передачу влади. Хоча образ лідера, який контролює всі, - перебільшення, можна з упевненістю стверджувати, що Путін - єдина людина, здатна збалансувати конкуруючі, а нерідко воюючі між собою клани в російському уряді", - написав Керрол.

Раніше повідомлялося, що Путін після захворювання скасував всі публічні заходи.