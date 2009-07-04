Медведєв – Обамі: активно готуємося до Вашого візиту до Москви

Президент Росії Дмитро Медведєв розраховує на досягнення конкретних результатів під час майбутнього візиту до Москви президента США Барака Обами. "Активно готуємося до Вашого візиту до Москви. Виходимо з того, що на саміті будуть досягнуті конкретні результати, які повинні відкрити нові перспективи розвитку наших зв`язків на благо громадян Росії і США, на користь світу і прогресу", - йдеться в посланні Медведєва Обамі з нагоди національного свята США, що відзначається у суботу, - Дня незалежності. Текст послання оприлюднений в суботу прес-службою Кремля.

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