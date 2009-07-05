Російський сухогруз, що перевозив уранову сировину, зіткнувся з танкером

У протоці Ересунд між Данією і Швецією зіштовхнулися російське суховантажне судно Kapitan Lus, яке перевозило уранову сировину, і норвезький танкер Sundstraum. Як повідомляє видання "Морской бюллетень - Совфрахт", витоку радіації не сталося.

Інцидент стався 3 липня. Зіткнення відбулося в ясну гарну погоду за відмінної видимості. У суховантажного судна Kapitan Lus пробоїна і сильний крен на лівий борт, зазначає NEWSru.

Пробоїна була в третьому трюмі, де знаходився алюміній. Радіоактивний вантаж у спеціальних контейнерах знаходився в першому трюмі, він уже перевантажений на інше судно компанії і слідує за призначенням.

Норвезький танкер, як з`ясувалося, зіткнувшись з російським суховантажним судном носовою частиною - бульбою, не тільки дав задній хід і висмикнув бульбу з пробоїни, що само по собі є грубим порушенням морської практики, але після цього ще й сів на мілину.

Капітан танкера - громадянин однієї з країн Балтії, екіпаж - змішаний, зокрема громадяни України. За деякими даними, екіпаж або частина екіпажу танкера були п`яні. Основний вантаж Sundstraum - метанол, частина вантажу - питний спирт.

Суховантажне судно Kapitan Lus приведене в Копенгаген, на даний момент залатується пробоїна для переведення судна на судоремонтний завод.

Морська адміністрація Данії повідомляє, що за попередніми даними, обидва судна винні в зіткненні. Танкер Sundstraum не змінював курс, незважаючи на звукові сигнали суховантажного судна і спроби зв`язатися по УКВ. Танкер, виявляється, знеструмився. У той же час російське судно не вдалося ні до яких дій, щоб уникнути зіткнення.

Суховантажне судно Kapitan Lus йшло під прапором Мальти, оператор і власник судна Північне морське пароплавство (Архангельськ), екіпаж - 13 чоловік, громадяни Росії.