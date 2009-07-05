Зафіксували сигнали з «чорних скриньок» А310

Учасники пошуково-рятувальної операції заявили в неділю про виявлення сигналів з "чорних скриньок" літака Airbus А310-300, який розбився біля узбережжя Коморських островів йеменської авіакомпанії Yemenia, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на Франс Прес.

"Співробітники французького бюро розслідування авіакатастроф (BEA) зафіксували сигнал з бортових самописців", - заявив глава коморського представництва ВЕА Алі Абду Мохамед (Ali Abdou Mohamed).

Прес-секретар BEA підтвердила в інтерв`ю агентству факт виявлення сигналу з "чорних скриньок" А310-300.

Деталі та інші подробиці наразі не повідомляються.

На борту лайнера авіакомпанії Yemenia, який здійснював в ніч на 30 червня рейс IY626 із столиці Йемену Сани в столицю Комор місто Мороні і зазнав катастрофи, знаходилися 142 пасажири і 11 членів екіпажу.