Українські миротворці у Косово відзначили День флоту

Військовослужбовці національної складової спільного українсько-польського миротворчого батальйону «УкрПолбат» багатонаціональної тактичної групи «East» сил КФОР у Косовому 5 липня урочисто відзначили День флоту України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив помічник командира українського миротворчого контингенту в Косово по роботі зі ЗМІ Владислав СЕЛЕЗНЬОВ.

За його словами, урочисті заходи з нагоди Дня флоту України відбулися у базовому таборі «Бреза», де дислокується український миротворчий контингент, основу якого складає особовий склад 1-го Феодосійського окремого батальйону морської піхоти Центру військ берегової оборони військово-Морських Сил ЗС України. Українських миротворців привітав зі святом командир національної складової «УкрПолбату» підполковник Володимир ВЕРЕМЧУК.

Крім того, згідно з наказом командира українського миротворчого підрозділу, з нагоди Дня флоту України велику групу представників національної складової «УкрПолбату» було нагороджено подяками та грамотами.

Начальник штабу національної складової «УкрПолбату» майор Олесь БРИКІН зачитав вітальні телеграми та поздоровлення від начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, командувачів Військово-Морських Сил ЗС України та Об’єднаного оперативного командування ЗС України до Дня флоту України.

Після цього відбулась урочиста церемонія нагородження медалями НАТО «За службу миру» українських морських піхотинців. Заступник командира багатонаціональної тактичної групи “East” сил КФОР полковник ЛЮМІС (col. Loomis) та керівник секції G-6 полковник БУТЧ (col. Butch) особисто вручили нагороди - медалі НАТО українським військовослужбовцям.

Наприкінці церемонії священнослужитель миротворчого батальйону протоієрей Володимир (КУЛЬЧИЦЬКИЙ) звернувся з промовою до присутніх та благословив військовослужбовців на миротворчі справи.

Завершилися урочисті парадом військ, під час якого перед трибуною пройшли підрозділи українських миротворців.

Гостями урочистої церемонії стали військовослужбовці з миротворчих контингентів Німеччини, Греції, Вірменії, Польщі та Сполучених Штатів Америки.