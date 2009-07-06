Обама назвав свої переговори з Медведєвим дуже продуктивними

У Москві з робочим візитом перебуває Президент США Барак ОБАМА.

Як повідомляє РІА “Новости”, в Кремлі відбулися переговори Президентів Росії і США Дмитра МЕДВЕДЄВА і Б.Обами.

Президент США залишився задоволений переговорами і висловив упевненість в прогресі з усіх обговорюваних питань.

"Переговори у вузькому складі були дуже продуктивними. Не сумніваюся, що ми зможемо добитися прогресу з усіх питань, які нам належить обговорити", - сказав Б.Обама.

Як повідомляв УНІАН, Б.Обама прилетів до Росії на запрошення Президента РФ Д.Медведєва. Візит Президента США запланований на два дні - 6-7 липня.

Б.Обама прилетів до Москви сьогодні вдень разом з дружиною Мішель і доньками (для них передбачена окрема програма).

7 червня Б.Обама проведе зустріч з головою уряду РФ Володимиром ПУТІНИМ, виступить на церемонії вручення дипломів студентам-економістам, випускникам "Вищої економічної школи", зустрінеться з представниками російських громадських і політичних організацій, а також разом з Д.Медведєвим - з учасниками російсько-американського бізнес-саміту.