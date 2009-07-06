РФ і США підпишуть новий договір про скорочення ядерних боєголовок

Російська Федерація і США підпишуть новий договір про стратегічні наступальні озброєння строком на десять років, що передбачає скорочення кількості ядерних боєголовок і їх носіїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в узгодженому президентами Росії і США Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і Бараком ОБАМОЮ документі «Спільне розуміння з питання про подальші скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь».

«Кожна сторона скорочуватиме і обмежуватиме свої стратегічні і наступальні озброєння так, щоб через 7 років після набуття чинності Договору і надалі граничні рівні для стратегічних носіїв лежали б у межах 500-1100 одиниць і для пов`язаних з ними боєзарядів у межах 1500-1675 одиниць», - йдеться у документі.

Підкреслюється, що новий юридично зобов’язальний Договір про СНО має бути укладений найближчим часом.

Підписаний у 1991 році Договір СНО-1 зобов`язує Вашингтон і Москву скоротити кількість ядерних боєголовок до 6 тисяч, а їх носіїв - до 1600 з кожного боку. Термін дії СНО-1 спливає 5 грудня 2009 року. Укладений у 2002 році в Москві додатковий договір про скорочення СНО обмежував число оперативно розгорнених ядерних боєзарядів у кожної зі сторін до 1700-2200 одиниць. Цих рівнів вони повинні досягти до грудня 2012 року.