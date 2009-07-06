Обама: пані Клінтон приїде цієї осені до Росії

Президенти Росії й США Дмитро МЕДВЕДЄВ і Барак ОБАМА створили російсько-американську президентську комісію з розвитку співпраці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Б.ОБАМА на спільній з Д.МЕДВЕДЄВИМ прес-конференції в Москві

«Дуже часто у минулому ми співпрацювали лише з вузьких проблем, і наша бюрократія заважала прогресу», - сказав Б.ОБАМА.

Він повідомив, що створюються робочі групи зі співпраці в галузі економіки, енергетики, екології, боротьби з тероризмом, громадянського суспільства, науки й технології, космосу, охорони здоров`я, освіти, культури.

За його словами ця робота координуватиметься держсекретарем США Хіларі КЛІНТОН і міністром закордонних справ РФ Сергієм ЛАВРОВИМ.

«Пані КЛІНТОН приїде цієї осені до Росії, щоб продовжити цю роботу», - сказав Б.ОБАМА.