У Кремлі кажуть, що заяву щодо ПРО Медведєв з Обамою писали «на коліні»

Прийнята у понеділок спільна заява президентів Росії і США з питань протиракетної оборони не готувалася наперед, а народилася в ході дискусії президентів, зокрема щодо ситуації навколо Ірану і КНДР, заявила журналістам прес-секретар голови російської держави Наталія Тімакова. "Спільна заява щодо ПРО - документ, який не готувався спочатку до узгодження, народилася в ході зустрічі "тет-а-тет", - сказала вона. За її словами, документ відображає "позиції російської і американської сторін з питань оборони і став наслідком їхньої дискусії на тему ядерного нерозповсюдження, забезпечення безпеки і питань, пов`язаних з ситуацією навколо Ірану і Північної Кореї". "Президенти вирішили, що можливо викласти свою дискусію на папері", - сказала вона. Тімакова також повідомила, що американська сторона висловила готовність вивчити російські пропозиції з цього питання.

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