Європарламент вирішить долю Баррозу у вересні

Європарламент у вересні визначиться щодо збереження чинного Президента Єврокомісії Жозе Мануаля БАРРОЗУ на другий термін на цій посаді.

Як повідомляє агентство AFP, про це 6 липня у Стокгольмі заявив Президент Європарламенту Ханс-Герт ПОТТЕРІНГ.

“З моменту виборів позиції окремих груп Європарламенту змінилися і, таким чином, ми не бачимо більшості для виборів у липні, однак сподіваємося, що буде можливим обрати Президента Єврокомісії у вересні”, - заявив Президент Європарламенту.

Водночас прем’єр-міністр головуючої у Європейському Союзі Швеції Фредерік РЕЙНФЕЛЬДТ під час спільної з Президентом Європарламенту прес-конференції зауважив, що він розпочне юридичний процес формального призначення Ж.БАРРОЗУ, щоб не створювати додаткових затримок з цим питанням.

“Я розпочну формальні процедури у Європейській Раді для того, щоб Ж.БАРРОЗУ міг бути призначений, щоб ми могли мати Президента Єврокомісії одразу після того, як Європарламент схвалить своє рішення”, - сказав прем’єр Швеції.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня цього року лідери Євросоюзу на засіданні Європейської Ради (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС) одностайно підтримали кандидатуру Ж.БАРРРОЗУ на посаду Президента Єврокомісії.

При цьому лідери ЄС сподівалися, що кандидатуру Ж.БАРРОЗУ вдасться затвердити у Європарламенті ще до кінця липня.

4-7 червня у країнах Євросоюзу відбулися вибори до Європарламенту, за підсумками яких представники народних партій отримали майже третину місць в парламенті – 264 з 736-ти.

9 червня Ж.БАРРОЗУ, який також є “народником”, заявив про готовність балотуватися на другий термін президентства у Єврокомісії.