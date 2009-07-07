Діалог Росії і США повинен враховувати інтереси України

Надзвичайний і Повноважний посол України в РФ Костянтин ГРИЩЕНКО вважає, що діалог Росії і США щодо України повинен враховувати інтереси офіційного Києва.

Про це він заявив кореспонденту УНІАН у Москві.

«Однозначно Україна зацікавлена, щоб був максимально високий ступень стабільності у світі – нестабільність призводить до загострення відносин, які можуть позначатись на наших інтересах, безпосередньо. Тому діалог і взаєморозуміння між США і Росією – двома найбільшими ядерними державами - є в інтересах України і українського народу», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

За словами посла, питання полягає у тому, як відбувається цей діалог і за чий рахунок.

На його переконання, у даному випадку йшлося перш за все про вирішення глобальних проблем – “і це ми бачимо по змісту тих домовленостей, які були досягнуті під час зустрічі президентів США і Росії”.

«Звичайно, можуть обговорюватись і інші теми у контексті обміну думками, інформацією, але є принципова позиція нашої держави, і думаю, її мають поділяти і ті, хто мають з нами справи, що українські питання будуть вирішувати в Україні українські політичні лідери на основі мандата, отриманого від українського народу», - наголосив К.ГРИЩЕНКО, додавши, що обговорювати ті чи інші питання - це право політиків.

«Йдеться про занепокоєння, щоб не обговорювали щось, що може становити загрозу нашим інтересам», - підкреслив він.

К.ГРИЩЕНКО вважає, що сам по собі діалог з українського питання не несе такої загрози. «Важливо підтримувати наші контакти на всіх рівнях- і з РФ, і з США, щоб доносити свою думку як з глобальних питань, так і з питань, які становлять для нас безпосередній інтерес і можуть зачіпатись під час таких контактів без нашої участі», - сказав посол.

На його думку, головне, щоб українські партнери – і США, і Росія - розуміли, “що ми хочемо, якими засобами ми користуємось, які проблеми виникають у досягненні наших цілей”.

К.ГРИЩЕНКО висловив переконання, що якщо такий діалог підтримувати на високому професійному рівні, проблем буде виникати значно менше, ніж це буде і в іншому випадку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 липня, Президент США Барак ОБАМА на зустрічі з прем’єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ пообіцяв враховувати російські інтереси на пострадянському просторі.

Про це заявив заступник глави апарату уряду РФ Юрій УШАКОВ, повідомили РІА «Новости».

Ю.ЮШАКОВ повідомив, на зустрічі йшлося у тому числі про Грузію та Україну, про те, наскільки Грузія та Україна і весь пострадянський простір важливі для Росії.