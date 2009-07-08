Сотні бельгійців і нідерландців «купилися» на неіснуючі вілли в Іспанії

Сотні бельгійців і нідерландців стали жертвами шахраїв, що здавали в оренду неіснуючі вілли в Іспанії.

Про це повідомляє сьогодні фламандська газета Het Nieuwsblad.

За даними видання, вілли на морських узбережжях Іспанії та Франції пропонувалися через сайт villaspanjehuren.nl

Згідно з повідомленням на сайті, компанія розпочала діяльність зі здачі в оренду відносно дешевих вілл в Іспанії та Франції через магазин у центрі міста Гронінгема, пізніше - через веб-сайт та з адреси у бізнес-парку.

До початку сезону оренди вілл і квартир, який відкрився 4 липня, “ніхто не підозрював, що їхній ваучер нічого не вартий”, - зазначає газета.

За заявкою Економічної інспекції Бельгії веб-сайт було закрито, однак самих шахраїв встановити не вдалося, оскільки офіційно компанія була зареєстрована на Багамських островах, а бельгійська влада не може перевіряти стан туристичних компаній, що пропонують лише продаж турів через Інтернет.

Таким чином, знайти шахраїв, швидше за все, не вдасться, як і відшкодувати постраждалим витрачені кошти.