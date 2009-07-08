Тему вступу України до НАТО знято на 10-15 років?

Після візиту Президента США Барака ОБАМИ до Москви питання про розширення НАТО за рахунок України і Грузії на найближчі 10-15 років зняте. Таку думку в коментарі кореспондентові УНІАН в Москві висловив директор Міжнародного центру політичної експертизи (РФ) Євген МІНЧЕНКО. ( Див. Візит Обами до Москви: чи стане Україна розмінною монетою?

«Я думаю, що тема розширення НАТО за рахунок України і Грузії на найближчі 10-15 років знята. Причому, в цьому не було досягнуто спеціальній домовленості – це щось, що відбудеться само собою», - сказав Є.Мінченко.

Він зазначив, що в системі зовнішньополітичних пріоритетів для США номер один – це Іран, номер два – це Афганістан, номер три – Північна Корея, номер чотири - Ірак і так далі.

«Зараз Штати зосередяться на важливіших проблемах і менше займатимуться тими проектами, в які вкладала багато енергії адміністрація Джорджа БУША, але які виявилися безуспішними, зокрема це стосується розширення НАТО на схід», - вважає експерт.

Окрім цього, він зазначив, що результатом візиту Б.Обами до Москви стало те, що змінилася тональність у відносинах між двома країнами - сторони відійшли від риторики «холодної війни».

За словами Є.Мінченка, Росія пішла дуже серйозно назустріч США щодо Афганістану, дозволивши транзит військових вантажів через свою територію.

«Це і в національних інтересах Росії. Якщо американці зазнають поразки в Афганістані, то Росія одержить натиск талібів на стратегічно важливі для Москви країни Середньої Азії, де розташовані запаси вуглеводнів. Афганістан - та точка, де РФ і США зацікавлені співпрацювати», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 6-8 липня Б.Обама перебував з офіційним візитом в РФ.