Бжезінський вважає, що на переговорах з Обамою соло вів Путін

Колишній радник Президента США Збігнєв БЖЕЗІНСЬКИЙ вважає більш важливими переговори нинішнього американського лідера Барака ОБАМИ у Москві з прем’єр-міністром Володимиром ПУТІНИМ, а не Президентом РФ Дмитрієм МЕДВЕДЄВИМ.

Як повідомляє Польське інформаційне агентство (РАР) з посиланням на телеканал MSNBC, З.БЖЕЗІНСЬКИЙ відзначив, що Б.ОБАМА і Д.МЕДВЕДЄВ фактично лише ратифікували договір про намір скоротити кількість одиниць ядерної зброї, оскільки відповідні домовленості були досягнуті напередодні візиту американського Президента до Росії.

«Насправді важливою дискусією була зустріч Президента ОБАМИ у вівторок з прем’єром ПУТІНИМ», - сказав З.БЖЕЗІНСЬКИЙ.

На його думку, Б.ОБАМА і В.ПУТІН розмовляли про суперечності, що існують між США і Росією.

З.БЖЕЗІНСЬКИЙ, який був радником з питань національної безпеки Президента США Джима КАРТЕРА з 1977 по 1981 рік, відзначив, що у таких справах не було досягнуто значного прогресу. «Але тепер існує більше розуміння, чому одна сторона не погоджується з іншою», - зауважив він.

Як вважає експерт, результати першого візиту Б.ОБАМИ засвідчили, що сторони усе більше усвідомлюють необхідність розвивати «стабільну і передбачувану» співпрацю.