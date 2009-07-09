США проведуть саміт з ядерної безпеки

Сполучені Штати мають намір прийняти у себе наступного року саміт з ядерної безпеки. Як повідомили представники Білого дому, президент США Барак Обама оголосив про це на робочій вечері лідерів G8. Планується, що саміт з ядерної безпеки пройде у Вашингтоні в березні 2010 р., передає РосБізнесКонсалтинг.

За словами радника американського президента з питань національної безпеки Марка Ліпперта, Б.Обама має намір найближчим часом розіслати персональні листи-запрошення лідерам 25-30 держав.

На саміті з ядерної безпеки голова Білого дому планує порушити такі питання, як боротьба з "чорним ринком" ядерних технологій, забезпечення обліку і збереження потенційно вразливих запасів радіоактивних матеріалів, запобігання ядерному тероризму.