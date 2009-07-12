Вертоліт з азербайджанськими нафтовиками впав у море

Вертоліт авіакомпанії AZAL зазнав у неділю катастрофи над Каспієм, четверо з шести осіб, які знаходилися на борту врятовані, пошуки двох тривають, повідомив в ефірі телекомпанії ANS керівник прес-служби Держнафтокомпанії Азербайджану Нізамеддін Гулієв.

За його словами, вертоліт перевозив нафтовиків на родовище "Нафтові камені" на Каспії.

Для координації дій із проведення рятувальних робіт при виробничому об`єднанні "Азнафта" створено штаб. Його представник повідомив РІА "Новости", що троє з врятованих - члени екіпажу вертольота, один - нафтовик.

"Пошуки двох інших тривають. Для їх виявлення підключені кораблі каспійського морського флоту Азербайджану і водолази", - сказав співбесідник агентства.

"Причини аварії поки не відомі. Вертоліт впав у море, як тільки піднявся з платформи", - сказав він.