Обаму просять вибрати: Росія чи Східна Європа

Сполучені Штати Америки можуть втратити підтримку держав Центральної та Східної Європи, якщо ігноруватимуть їх інтереси заради розвитку співпраці з Росією.

Як пише одне з найавторитетніших польських видань Gazeta Wyborcza, про це йдеться у листі колишніх лідерів країн Центральної та Східної Європи до Президента США Барака ОБАМИ.

Лист підписали, зокрема, колишні Президенти Польщі Лех ВАЛЕНСА та Олександр КВАСНЄВСЬКИЙ, Чехії - Вацлав ГАВЕЛ, Литви - Валдас АДАМКУС, Румунії - Еміль КОНСТАНТІНЕСКУ, Словаччини - Міхал КОВАЧ та Латвії - Ваїра ВІКЕ-ФРАЙБЕРГА.

Серед підписантів також колишній прем’єр Естонії Март ЛААР, а від Польщі ще колишній глава МЗС Адам РОТФЕЛЬД та міністр оборони Януш ОНИШКЕВИЧ.

«Коли нова адміністрація ОБАМИ визначає пріоритети своєї закордонної політики, наш регіон є одним з тих, про який американці перестали переживати. Іноді у нас виникає враження, що політика США (тут) така вдала, що багато американських чиновників вирішили, що наш регіон ... можна проігнорувати та сконцентруватись на інших стратегічних справах. Багато думає, що проатлантичне ставлення регіону, його стабільність та добробут будуть тривати вічно. Це передчасний погляд», - написали екс-лідери в листі, цитує газета.

GW зазначає, що подібних листів не було з 1989 року, коли в країнах колишнього комуністичного блоку була повалена тодішня влада й розпочались ринкові та демократичні реформи, зауваживши, що усі підписанти знані як «американські симпатики».

Автори листа відзначили, що «Центральна та Східна Європа є на політичному роздоріжжі, а в регіоні зростає нервовість», серед іншого, через те, що «НАТО стало осторонь», коли Росія під час минулорічної війни з Грузією «гвалтувала міжнародне право».

Екс-лідери позитивно оцінили покращення американсько-російських відносин, застерігаючи нову американську владу не йти росіянам на більші поступки.

«З нашого досвіду відомо, що більш рішуча політика до Москви не тільки зміцнить безпеку Заходу, але й приведе до того, що Москва буде більш схильна до співпраці», - зазначається в листі.

Вони також закликали Б.ОБАМУ не відмовлятись від планів розміщення системи ПРО в Польщі та Чехії, про які було домовлено з попередньою американською адміністрацією під керівництвом Джорджа БУША.

Лист презентовано на конференції, організованій політологом Роном АСМУСЕМ (пов’язаного з Демократичною партією), котрий був співавтором політики розширення НАТО на Схід.

(Повний текст англійською мовою)