Російські казино «емігрують» до Білорусі

У липні в Мінську заплановано відкриття казино "Шангрі Ла". Білорусь зможе прийняти у себе не тільки цей заклад, але і багато інших – власті вже оголосили про намір побудувати поблизу національного аеропорту Мінська величезний грально-розважальний комплекс.

Холдинг Storm International, що прийшов на білоруський ринок, був зареєстрований в Нідерландах в 1993 році. У Росії йому до 1 липня належали п`ять крупних казино - "Шангрі Ла", "Нью-Йорк", "Ударник", "Карнавал" і Jazz Town, а також мережа "Супер Слотс" з 26 гральних залів.

1 липня в Росії вступив в силу закон "Про державне регулювання діяльності з організації і проведенню азартних ігор", згідно з яким всі казино і гральні зали повинні бути переведені в чотири зони ( Калінінградська область, Алтайський і Приморський край, кордон Ростовської області і Краснодарського краю).

У зв`язку з цим Storm International і переніс свій гральний бізнес за кордон Росії, до Мінська, куди має намір привертати не тільки білоруських, але і російських клієнтів.

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