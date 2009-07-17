Папа Римський потрапив до лікарні

Папа Римський Бенедикт Шістнадцятий, якому недавно виповнилося 82 роки, у п`ятницю доставлений в лікарню північного італійського міста Аоста, де понтифік проводить відпустку, повідомляє агентство АНСА з посиланням на джерело в лікарні. За даними італійських ЗМІ, у п`ятницю вранці понтифік посковзнувся і впав у ванній кімнаті в своєму шале в Альпах. Як повідомляє інтернет-сайт газети "Стампа", Папа пошкодив лодижку і зап`ястя. Газета також пише, що найближчим часом понтифік буде прооперований. Проте глава Служби преси Святого Престолу Федеріко Ломбарді запевнив журналістів, що "не йдеться про щось серйозне". Слова Ломбарді підтверджує і той факт, що Бенедикт Шістнадцятий прийшов в лікарню самостійно. Його супроводжували лише найближчі помічники.

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