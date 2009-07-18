У районі Сомалі діють понад 5 тисяч піратів – штаб ВМФ Росії

П`ять великих угрупувань піратів загальною чисельністю понад 5 тисяч осіб наразі діють у районі Сомалі.

Про це в прямому ефірі радіостанції «Эхо Москвы» повідомив перший заступник начальника Головного штабу ВМФ Росії віце-адмірал Олег БУРЦЕВ.

«Їх (піратів) понад 5 тисяч», - підкреслив О.БУРЦЕВ, додавши, що на місце знищених піратів приходять нові.

За його словами, пірати вже діють досить агресивно, зокрема, були випадки захоплення суден фактично на очах екіпажів кораблів, які забезпечували їх безпеку.

За його словами, наразі в цьому регіоні перебувають кораблі НАТО, Євросоюзу, Росії, які взаємодіють і діляться інформацією один із одним. О.БУРЦЕВ підкреслив, що в Аденській затоці перебуває «величезне угрупування» військових кораблів різних країн.

За його словами, пірати почали часто застосовувати зброю, чого раніше не було, оскільки захоплювати кораблі стало складніше.

Водночас віце-адмірал заявив, що угрупуваннями піратів, які йдуть на абордаж у Аденській затоці, управляють з-за меж Сомалі. «Дії цих людей хтось координує», - сказав він.

О.БУРЦЕВ зазначив, що в Сомалі вже практично впродовж 20 років немає діючої влади, а 70% населення живе за межею бідності. Країна фактично подрібнена на кілька незалежних держав, і влада деяких анклавів, що оголосили про свій «суверенітет», може прямо підтримувати незаконний піратський промисел.

Він зазначив, що за 2008 рік було 111 спроб захоплення кораблів, при цьому захопили 42 судна.