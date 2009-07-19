У Грузії зафіксований перший випадок захворювання на «свинячий грип»

Перший випадок захворювання на грип A/H1N1 в Грузії був зафіксований у п`ятницю увечері, повідомив РІА "Новости" міністр праці, охорони здоров`я і соціального захисту країни Олександр Квіташвілі. "Учора увечері ми зареєстрували перший випадок захворювання вірусом A/H1N1. Ми вже повідомили про даний випадок у Всесвітню організацію охорони здоров`я. Пацієнт ізольований, і ніякої небезпеки на даному етапі з розповсюдженням грипу не немає", - сказав Квіташвілі. За даними міністра, захворіла молода жінка, яка кілька днів тому прибула з Великобританії.