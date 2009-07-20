Афганські десантники знищили 35 бойовиків

Десантні підрозділи ВПС Афганістану за підтримки Міжнародних сил сприяння безпеці (International Security Assistance Force, ISAF) знищили в неділю 35 бойовиків в південній провінції Кандагар, повідомляє з посиланням на міністерство безпеки країни агентство Франс Пресс.

"Національна армія за підтримки ISAF і військово-повітряних сил знищили 35 бойовиків, які влаштувалися в Афганістані, щоб вбивати людей", - йдеться в заяві міністерства безпеки.

Сили антитерористичної коаліції почали в липні безпрецедентну за масштабом операцію "Удар меча" проти угруповання "Талібан", щоб забезпечити безпеку для жителів Афганістану на президентських виборах, призначених на 20 серпня.

Раніше бригадний генерал армії США Ларрі Ніколсон (Larry Nicholson) заявляв, що операція "Удар меча" відрізняється від попередніх за розміром задіяних сил і швидкістю нападу. За його словами, в цій операції беруть участь близько 4 тисяч морських піхотинців другої бригади армії США, а також 650 афганських поліцейських і солдатів. Головна мета операції - захоплення і утримання опорних пунктів повстанців на півдні країни.

РІА "Новости"