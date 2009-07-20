В метро Сан-Франциско один потяг врізався у хвіст іншого

В результаті аварії у легкому метро у Сан-Франциско постраждали 47 осіб, повідомляє газета San Francisco Cronicle.

Інцидент стався в районі станції "Уест-портал", коли один потяг врізався у хвіст того, що стояв на станції.

Найбільше постраждали машиніст потягу, що рухався, і троє пасажирів, вони госпіталізовані.

20 легкопоранених були доставлені до лікарні машинами швидкої допомоги, решта, що отримали незначні травми, змогли дістатися на медогляд самостійно.

Представник служби порятунку Сан-Франциско заявив газеті, що, зважаючи на кількість потерпілих, це найсерйозніша аварія на транспорті міста за останній час. Рух на ділянці легкого метро, де зіткнулися потяги, було закрито в обидві сторони, також обмежений автомобільний рух на прилеглих до станції "Уест-портал" вулицях.

Причини надзвичайної пригоди поки не встановлені. Як повідомив прес-секретар служби міського транспорту, розглядаються всі версії - від технічної неполадки до так званого людського чинника відзначає «Лента.ру».