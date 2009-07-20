Аварія рейсового автобуса в Росії: загинули 8 людей

У Новосибірській області (РФ) в результаті ДТП загинули вісім осіб, постраждали 38.

Як повідомляє “Газета.ру”, інспектори ДІБДР припускають, що до аварії спричинило те, що водій заснув за кермом.

ДТП сталася сьогодні вночі за 103 км на південний захід від Новосибірська на трасі Новосибірськ - Павлодар в районі населеного пункту Ординське. Перекинувся рейсовий автобус Новосибірськ - Ярове. За інформацією МНС, в автобусі знаходилися 47 пасажирів і два водії.

Обидва водії живі і серйозно не постраждали