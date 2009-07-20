Напередодні ювілею висадки людини на Місяць на МКС зламався туалет

На Міжнародній космічній станції астронавти чималу частину неділі напередодні 40-ї річниці висадки людини на Місяць витратили на ремонт туалету. Розділовий насос одного з двох туалетів на МКС напередодні вийшов з ладу, повідомляє AP з посиланням на NASA.

Центр управління космічними польотами рекомендував астронавтам повісити на несправний санвузол табличку з написом "Не працює". Поки туалет не полагодять, у розпорядженні співробітників МКС залишиться тільки одна вбиральня. В даний час на МКС перебувають 13 людей, і зрозуміло, що навантаження на санвузли неабияке.

У травні 2008 року співробітники МКС вже стикалися з проблемами у функціонуванні санвузла, побудованого російською стороною. Тоді у туалеті відмовив вентилятор двигуна. Після цього частина устаткування, що відповідає за збір рідини, працювала з перебоями.

Newsru