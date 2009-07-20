На базі НАТО в Афганістані розбився винищувач

На найбільшій базі НАТО в Афганістані розбився винищувач, повідомляє AP з посиланням на представника Альянсу. Модель літака не уточнюється, проте, за даними інформагентства, це міг бути британський "Торнадо".

Катастрофа відбулася на льотному полі в Кандагарі у понеділок, 20 липня, в 07:20 за місцевим часом, коли літак намагався злетіти. Два члени екіпажу, що знаходилися у винищувачі, встигли катапультуватися; вони одержали травми і проходять лікування в госпіталі.

Капітан Рубен Хоорнвельд повідомив, що катастрофу винищувача не пов`язують з діяльністю повстанських угрупувань, проте що саме стало причиною краху, поки не відомо. Представник НАТО уточнив, що літак загорівся при зльоті.

Аварія винищувача стала другою авіакатастрофою на кандагарскому льотному полі за добу. 19 липня там розбився вертоліт Мі-8 російської авіакомпанії "ВЕРТИКАЛЬ-Т". За даними AP, в результаті НП 16 чоловік загинули.

Лента.ру