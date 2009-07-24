У Європі розпочався сезон лісових пожеж

Єврокомісія допомагає Франції та Італії у гасінні лісових пожеж.

Про це повідомила сьогодні прес-служба Єврокомісії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, згідно з повідомленням, Італія та Франція звернулися по допомогу в гасінні пожеж на Сардинії та Корсиці через Європейський механізм цивільного захисту.

На сьогодні, за даними комісії, два резервних пожежних літаки використовуються для допомоги національним пожежним службам цих двох країн.

“Європейський резерв літаків для боротьби з лісовими пожежами, який ми створили за підтримки Європарламенту, - чудовий приклад доданої вартості Європи у відповіді на природні катаклізми, такі, як лісові пожежі”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань охорони навколишнього природного середовища Ставрос ДІМАС.

Європейський резерв пожежних літаків було створено цього року, як пілотний проект.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні значні лісові пожежі на площах від тисячі гектарів, спостерігаються також в Іспанії та Греції.

В 2008 році Європарламент передбачив в бюджеті ЄС 3,5 млн. євро для пілотного проекту створення Європейського резерву літаків для боротьби з лісовими пожежами. В рамках проекту цього літа (з 1 липня по 30 вересня) два пожежних літаки готові допомагати країнам-членам ЄС в гасінні пожеж.