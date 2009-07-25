В Іспанії викрали лімузин німецького міністра
18:14, 25 липня 2009Світ
985 0
Улла Шмідт відпочивала на курорті
Злодії викрали автомобіль міністра охорони здоров`я Німеччини Улли Шмідт, який використовувався нею під час поїздки Іспанією, повідомляє у суботу Reuters з посиланням на прес-секретаря Шмідт.
Злочин стався поблизу іспанського курортного міста Аліканте під час відпочинку міністра. Автомобіль був орендований Шмідт для особистих потреб. Відомо, що злодії проникли в житло її шофера і викрали у нього ключі від автомобіля.
Аліканте, розташований на узбережжі південного сходу Іспанії, вважається популярним серед німців курортом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter