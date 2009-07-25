У Франції відтворили перший політ над Ла-Маншем

Французький пілот Едмон САЛІ відтворив перший політ над Ла-Маншем, повідомляє Lenta.ru з посиланням на AFP.

Переліт здійснено на літаку, що конструктивно повторює апарат, на якому французький винахідник Луї Блеріо вперше пролетів над Ла-Маншем у 1909 році. Е.САЛІ вилетів з пляжу Блеріо неподалік від французького міста Калі і прилетів у британський Дувр.

7-метровий літак, на якому Е.САЛІ пролетів над Ла-Маншем, було зібрано з використанням дерев`яного гвинта, коліс від велосипеда і двигуна потужністю 25 кінських сил. Апарат, на якому здійснив політ Л.Блеріо, був такої ж конструкції й називався Bleriot XI. Час перельоту становив 4 години 32 хвилини, що на 38 хвилин довше за перший політ Л.Блеріо через Ла-Манш.

Політ Е.САЛІ через Ла-Манш був присвячений 100-річному ювілею першого польоту над протокою. На заході в Калі зібрались 500 осіб. За польотом стежили п`ять вертольотів.

Перший політ на Ла-Маншем Л.Блеріо здійснив рівно через шість років після того як винахідники брати Райт змогли відірватися від землі на літаку Kitty Hawk.