П'ятирічний хлопчик просив прем'єра Швеції заборонити... продаж цукерок

П`ятирічний житель Швеції написав лист прем`єр-міністрові країни Фредеріку Рейнфельдту з проханням заборонити продаж цукерок, повідомляє з посиланням на місцеві ЗМІ агентство Франс Прес. Хлопчик написав зворушливе послання прем`єр-міністрові і попросив його заборонити продаж цукерок, щоб він перестав витрачати на них всі свої кишенькові гроші. "Здрастуйте, Фредерік! Мене звуть Уїльям, мені п`ять років. Не міг би ти зробити так, щоб в магазинах більше не продавали цукерки? Я б зміг заощадити свої гроші і купити браслет і кубік-рубік", - пише малюк прем`єру. Рейнфельдт був неймовірно зворушений листом дитини і написав йому у відповідь, що "багато людей час від часу дуже люблять їсти цукерки, а якщо вони не хочуть їх, у них завжди є вибір, купувати солодощі чи ні". За словами прем`єра, саме тому він вважає, що "немає необхідності забороняти продаж солодощів".

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