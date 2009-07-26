ОПЕК: Нігерія поступилася місцем найбільшого постачальника нафти

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) повідомила, що Нігерія поступилася своїм місцем найбільшого постачальника нафти в регіоні. За повідомленням представників ОПЕК, обсяг видобутку "чорного золота" в Нігерії знизився на 2,46% в червні ц.р. до 1,746 млн. барелів у день, тоді як Ангола виробляла 1,796 млн., передає Associated Press.

Представники Міністерства закордонних справ Нігерії звинувачують в ситуації, що склалася, "Рух за звільнення дельти Нігера". Угрупування веде збройну боротьбу за "справедливіший" розподіл доходів від експорту мінеральних ресурсів. Активність бойовиків в Нігерії - один з ціноутворюючих чинників на світовому нафтовому ринку.

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