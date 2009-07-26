Україна передала Ефіопії 1000 тонн пшениці

Україна вперше стала благодійним донором Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) Організації Об`єднаних Націй.

1000 тонн пшениці загальною вартістю 580 тис. доларів, призначених для забезпечення харчуванням близько 5 мільйонів голодуючих в Ефіопії, було передано ВПП делегацією Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, повідомляє Центр новин ООН.

Виступаючи на церемонії, представник ВПП в Ефіопії підкреслив, що гуманітарна допомога України є дуже своєчасною в умовах, коли над населенням цієї країни нависла загроза голоду, пов`язана із засухою, високою ціною на продовольство й фінансово-економічною кризою, а ВПП відчуває серйозний брак ресурсів і коштів.

Як зазначають в ООН, станом на січень 2009 року дефіцит продовольства у всесвітніх масштабах становить понад 116 тис. тонн на суму близько 96 млн. доларів.

Представник ВПП також висловив надію, що нинішня акція стане запорукою тривалої й плідної співпраці.

В ООН зазначили, що це перша благодійна поставка зерна з боку України. До цього часу ВПП купувала в України значну кількість зерна. Так, приміром, у 2008 році було куплено 140 тис. тонн. Крім цього, ВПП користувалася платними послугами повітряних вантажоперевезень, що надаються Україною в усьому світі.