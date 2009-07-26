Сталевари вбили представника компанії, яка купувала їх завод

У китайському місті Тунхуа близько 30 тисяч робітників сталеливарного заводу Tonghua Iron and Steel Group взяли участь в акції протесту проти злиття їх підприємства з іншою компанією. Виступ сталеварів закінчився зіткненням з поліцією, повідомляє агентство Reuters. Інцидент стався в п`ятницю, але відомо про нього стало тільки в неділю.

Сталевари перекрили кілька доріг і розбили три поліцейські машини. Впродовж заворушень близько ста осіб одержали поранення.

Був убитий головний керівник компанії Jianlong Steel Holding Company, яка збиралася придбати у держави 65 відсотків акцій підприємства Tonghua Iron and Steel Group. Як повідомляє ВВС News, робітники побили управляючого і не дали медикам потрапити до приміщення заводу для надання допомоги.

Представники компанії Jianlong Steel Holding Company протягом року контролювали роботу Tonghua Iron and Steel Group. Обурення сталеварів було спричинене численними порушеннями, які допустила компанія-покупець. Зокрема, робітники протестували проти зависокої зарплати керівника. Загиблий щомісячно одержував три мільйони юанів (близько 438 тисяч доларів), тоді як пенсія середнього працівника Tonghua Iron and Steel Group не перевищує 200 юанів на місяць.

Китай є найбільшим світовим виробником сталі. Через фінансову кризу обсяг виробництва значно знизився, і багато людей залишилися безробітними.

Лента.ру