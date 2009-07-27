Ірак відправлятиме по 10 тис. студентів до західних коледжів

Влада Іраку занепокоїлася щодо системи освіти, яка серйозно постраждала за роки диктатури Саддама Хусейна і громадянської війни. Прем`єр-міністр Іраку Нурі аль-Малікі повідомив у вашингтонській Академії розвитку освіти, що його країна планує щороку відправляти до 10 тис. своїх студентів на навчання в коледжі США, Великої Британії, Канади й Австралії. Перші іракські студенти вирушать за урядовою програмою на захід вже цією осені, передає Associated Press.

На думку іракської влади, "освіта - це ключ до економічного розвитку і прогресу". Уряд має намір стимулювати молодих людей до отримання на Заході наукових ступенів. При цьому особливо вітається вибір інженерно-технічних і бізнес-спеціальностей з тим, щоб молоді іракські фахівці могли докласти свої вміння на батьківщині, сприяючи відновленню та розвитку країни.

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