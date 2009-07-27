Фінські підприємці гальмують будівництво Північного потоку

До Міністерства праці й економіки Фінляндії надійшов запит від фінських бізнесменів на ведення робіт в тому районі Балтійського моря, де передбачається прокласти газопровід "Північний потік". Якщо прохання підприємців буде задоволене, проект "Північний потік", що його лобіює Росія, може бути заморожений на невизначений час, повідомляє “Эхо Москвы” з посиланням на фінські мас-медіа.

Після того, як уряд Фінляндії дав позитивну екологічну оцінку проектові, вважалося, що одна з останніх перешкод для будівництва усунена.

Тим часом, єдиної думки щодо будівництва "Північного потоку" у Фінляндії немає: далеко не всі жителі країни згодні з рішенням свого уряду. За інформацією, одержаною фахівцями Інституту Геллапа в результаті дослідження громадської думки, лише 46 відсотків громадян підтримують ідею прокладки газогону через територію Фінляндії. 40 відсотків фіннів виступають проти реалізації проекту "Північний потік" і 14 відсотків опитаних не могли визначитися з відповіддю.

На запитання, чи не загрожує будівництво газопроводу екологічній ситуації та судноплавству в районі Балтійського моря, 40 відсотків опитаних відповіли позитивно, 32 відсотки вважають, що загроза невелика, на думку 6 відсотків, екологія і судноплавство від будівництва газопроводу не постраждають, і сімом відсоткам важко з відповіддю.

Опитування фінського населення проводилося протягом двох тижнів соціологами дослідницького інституту Геллапа на замовлення фінського телевізійного каналу MTV3 і газети Satakunnan Kansa. У ньому брали участь 1000 осіб.

"Німецька хвиля"