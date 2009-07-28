Рада міністрів ЄС заборонила продаж продукції з морських котиків

Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС заборонила продаж продукції з морських котиків.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідну законодавчу норму було затверджено на засіданні Ради 27 липня.

Згідно з новими правилами, продаж продуктів зі шкіри котиків дозволено лише північним племенам, для яких полювання на цих тварин є традиційним заняттям.

Нові правила також розповсюджуються і на імпорт продукції зі шкіри котиків. Згідно з документом, імпорт буде дозволено лише в окремих випадках і тільки якщо йтиметься про товари для особистого використання.

Закон набуде чинності через 20 днів з дня публікації в “Офіційному журналі” ЄС, а заборона діятиме через 9 місяців з моменту набуття чинності закону.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня Європарламент підтримав заборону на торгівлю продукцією з котиків, вбитих з комерційною метою.