Президент Ірану: Ізраїль перебуває на межі зникнення
11:20, 02 грудня 2006Світ
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Загалом Іран передав Палестині 120 млн. дол.
Президент Ірану Махмуд АХМАДІНЕЖАД заявляє, що Ізраїль "перебуває на межі зникнення".
Як передає РІА «Новости», про це він сказав на зустрічі з прем`єр-міністром Палестинської національної автономії Ісмаїлом ХАНІ в Катарі.
"Сіоністський режим перебуває на межі зникнення, і боротьба палестинського народу з кожним днем наближається до своєї мети", - передають слова М.АХМАДІНЕЖАДА французькі ЗМІ.
На думку лідера Ісламської Республіки, Ізраїль "було створено для зростання напруги і нав`язування політики США і Великої Британії, і ніколи він не зможе встановити мир і спокій в регіоні".
За час свого існування нинішній палестинський уряд одержав від Ірану фінансову допомогу не менш як 120 млн. дол.
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