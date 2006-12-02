Визначення небезпеки візитерів до США віддали на відкуп комп`ютерам

З наступного тижня всім авіапасажирам, що прилітають в США, таємно присвоюватиметься терористичний рейтинг.

Ступінь небезпеки, яку може становити той або інший пасажир визначатиме комп`ютер. Висновки грунтуватимуться на різного роду інформації, аж до того, що пасажир їв у літаку.

На основі рейтингу власті проводитимуть додаткові перевірки пасажирів і затримуватимуть підозрілих осіб.

Як пише сьогодні британська Times, ті, хто прилітає в США не зможуть дізнатися, який рейтинг було їм присвоєно або змінити його. Дані зберігатимуться протягом 40 років. Інформація про пасажирів може бути передана американській поліції, судовим органам, а також іноземним урядам, передає Газета.Ru.