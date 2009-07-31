Розпочинає роботу новий генсек НАТО

Завтра, 1 серпня, до виконання своїх обов’язків приступить новий генеральний секретар НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН.

Як повідомляється на сайті Організації Північноатлантичного договору, напередодні генсек Альянсу Яап де Хооп СХЕФФЕР, повноваження якого завершуються сьогодні, повів прощальний прийом у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Я.СХЕФФЕР обіймав пост генерального секретаря НАТО з січня 2004 року, будучи до цього міністром закордонних справ Голландії.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2009 року на ювілейному саміті НАТО у Німеччині та Франції новим генсеком Альянсу було обрано прем’єр-міністра Данії А.РАСМУССЕНА.